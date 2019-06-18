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Модель оскандалилась в аэропорту из-за ног 

Рамблер 32 минуты назад
Американскую супермодель Беллу Хадид обвинили в расизме из-за сторис. Об этом рассказывает Lenta.ru. Девушка опубликовала в аэропорту снимок своей ноги над самолетами ОАЭ и Саудовской Аравии.
Фотография возмутила пользователей из арабских стран. Они посчитали этот поступок расистким и потребовали от модели удалить сторис. Кроме того, под удар также попали бренды Dior и Calvin Klien, с которыми работает Хадид. Так, например, некоторые пользователи стали избавляться от духов и выкладывать видео с призывами в свои блоги.
Позже Хадид удалила снимок из своего аккаунта. Она принесла свои извинения, написав пост в Twitter и Instagram на английском и арабском языках. Модель рассказала, что в ее снимке не было политического смысла, а самолеты на заднем плане она просто не заметила.
Шоу-бизнес , Фото , Белла Хадид , Lenta.ru , ОАЭ , Саудовская Аравия
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