В смерти барабанщика «Машины времени» увидели вину врачей

Барабанщика музыкальной группы «Машина времени» Сергея Остроумова , скончавшегося от последствий черепно-мозговой травмы, можно было спасти, уверяет Telegram-канал Baza. В смерти музыканта усматривается вина слишком долго действовавших медиков.

Трагедия произошла утром 15 июня, когда Остроумов вышел во двор дома, чтобы подпилить элемент для барабанной установки. Музыкант внезапно потерял сознание и ударился головой о бетонную плиту. На звуки падения прибежали родственники барабанщика. Отмечается, что первым вызвал «скорую» 13-летний внук Остроумова, а через 15 минут вызов продублировала супруга музыканта. Несмотря на то, что ближайшая станция скорой помощи находится в 12 минутах езды, бригада медиков прибыла на место инцидента через 30 минут.

В приёмном отделении Видновской районной больницы Остроумов провёл полтора часа. При этом родственникам барабанщика пришлось вступать в спор с медиками, чтобы добиться проведения МРТ головного мозга музыканта. Исследование показало, что у Остроумова закрытая черепно-мозговая травма.

В 15:00 Остроумову стало хуже: у него поднялось давление — медики поместили его в реанимацию. На помощь врачам Видновской больницы прибыл специалист из столичного НИИ имени Бурденко, но он спасти музыканта уже не смог. Утром 16 июня Остроумов скончался.

Позже выяснилось, что после падения у музыканта начался отёк головного мозга и внутримозговое кровоизлияние. По данным автора сообщения, барабанщика «Машины времени» можно было спасти, если бы врачи действовали максимально оперативно.