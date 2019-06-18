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В смерти барабанщика «Машины времени» увидели вину врачей 

Рамблер 32 минуты назад
Фото: ТАСС
Барабанщика музыкальной группы «Машина времени» Сергея Остроумова, скончавшегося от последствий черепно-мозговой травмы, можно было спасти, уверяет Telegram-канал Baza. В смерти музыканта усматривается вина слишком долго действовавших медиков.
Трагедия произошла утром 15 июня, когда Остроумов вышел во двор дома, чтобы подпилить элемент для барабанной установки. Музыкант внезапно потерял сознание и ударился головой о бетонную плиту. На звуки падения прибежали родственники барабанщика. Отмечается, что первым вызвал «скорую» 13-летний внук Остроумова, а через 15 минут вызов продублировала супруга музыканта. Несмотря на то, что ближайшая станция скорой помощи находится в 12 минутах езды, бригада медиков прибыла на место инцидента через 30 минут.
В приёмном отделении Видновской районной больницы Остроумов провёл полтора часа. При этом родственникам барабанщика пришлось вступать в спор с медиками, чтобы добиться проведения МРТ головного мозга музыканта. Исследование показало, что у Остроумова закрытая черепно-мозговая травма.
В 15:00 Остроумову стало хуже: у него поднялось давление — медики поместили его в реанимацию. На помощь врачам Видновской больницы прибыл специалист из столичного НИИ имени Бурденко, но он спасти музыканта уже не смог. Утром 16 июня Остроумов скончался.
Позже выяснилось, что после падения у музыканта начался отёк головного мозга и внутримозговое кровоизлияние. По данным автора сообщения, барабанщика «Машины времени» можно было спасти, если бы врачи действовали максимально оперативно.
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Шоу-бизнес , Сергей Остроумов
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