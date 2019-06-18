«Ошиблись профилем»: Петросяна возмутил «фан-клуб Степаненко»

«И где таки жена? Ваганыч!» — поинтересовалась у юмориста @irinarostovskayaa (орфография и пунктуация авторов здесь и далее сохранены).

Петросян ответил, что не женат, и поинтересовался, кого пользовательница имеет в виду.

«Степаненко где, ёлки палки?» — написала в ответ @irinarostovskayaa.

После этого пользовательница @maka.7.7.7 заявила, что грустит из-за развода юмористов, так как ей были приятно смотреть на них и их совместную работу.

«И мне тоже [приятно смотреть — прим.ред.], я эту пару АБАЖАЮ. Такая женщина [Степаненко], аххх», — согласилась @irinarostovskayaa.

После этого Петросян решил прекратить разговор.

«Фан-клуб Елены Степаненко не здесь! Вы ошиблись профилем», — написал он.

Летом 2018-го Петросян и Степаненко подали друг к другу иски о разводе и разделе имущества. В ноябре суд расторг брак артистов.

СМИ называли новой спутницей 73-летнего артиста его 29-летнюю помощницу Татьяну Брухунову

В программе «Эксклюзив» на «Первом канале» она заявила, что Петросян для нее — «очень близкий человек». Брухунова рассказала, что между ними не было «вспышки как в молодости», но возник «душевный комфорт».