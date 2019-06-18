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«Ошиблись профилем»: Петросяна возмутил «фан-клуб Степаненко» 

Рамблер 23 минуты назад
Фото: @petrosyanevgeny
Юморист Евгений Петросян на своей странице в Instagram отчитал интернет-пользователей, хваливших его экс-супругу Елену Степаненко. Обсуждение развернулось в комментариях к последнему снимку Петросяна.
«И где таки жена? Ваганыч!» — поинтересовалась у юмориста @irinarostovskayaa (орфография и пунктуация авторов здесь и далее сохранены).
Петросян ответил, что не женат, и поинтересовался, кого пользовательница имеет в виду.
«Степаненко где, ёлки палки?» — написала в ответ @irinarostovskayaa.
После этого пользовательница @maka.7.7.7 заявила, что грустит из-за развода юмористов, так как ей были приятно смотреть на них и их совместную работу.
«И мне тоже [приятно смотреть — прим.ред.], я эту пару АБАЖАЮ. Такая женщина [Степаненко], аххх», — согласилась @irinarostovskayaa.
После этого Петросян решил прекратить разговор.
«Фан-клуб Елены Степаненко не здесь! Вы ошиблись профилем», — написал он.
Летом 2018-го Петросян и Степаненко подали друг к другу иски о разводе и разделе имущества. В ноябре суд расторг брак артистов.
СМИ называли новой спутницей 73-летнего артиста его 29-летнюю помощницу Татьяну Брухунову.
В программе «Эксклюзив» на «Первом канале» она заявила, что Петросян для нее — «очень близкий человек». Брухунова рассказала, что между ними не было «вспышки как в молодости», но возник «душевный комфорт».
Комментарии
Шоу-бизнес , Елена Степаненко , Татьяна Брухунова , Евгений Петросян
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