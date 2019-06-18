Поклонников возмутил ответ Лазарева сплетникам

Популярная певец Сергей Лазарев соцсети выложил снимок с собаками, отвечая на вопрос об отношении к слухам о себе. Подписчики назвали ответ певца — «позорищем».

«Сергей, как вы относитесь к слухам и статьям о себе».

— «На этот вопрос лучше всего ответят мои собаки…», — написал в своем Instagram Сергей Лазарев. (здесь и далее орфография и пунктуация авторов).

Свою запись певец проиллюстрировал снимком с собаками Дейзи и Лисой, справляющими нужду на газон. Это фото вызвало неоднозначную реакцию поклонников и коллег певца.

«А что идеального в таком ответе?..позорище! Ему конкретный вопрос задали, не оскорбительный причем, а он вот вам…пожалуйста! Думала аорядочный певец, а он просто ХАМ!.. Перестала даже уважать!… — возмутилась natalinaptica.

»Ужас! А когда за тебя голосовать надо было, ты по другому говорил! — написала пользователь с ником tatianakorneichu, напомнив певцу выступление на Евровидении.

«Серёж, ну это уже чересчур. Зачем устраивать детский сад? Вроде взрослый уже мужчина и в профессии давно, должно быть на слухи всё равно», — высказалась в комментариях к записи певица Ани Лорак.

При этом часть коллег Лазарева и его поклонников положительно оценили фото. Так, певица Лолита Милявская поставила в комментариях смеющиеся смайлики.

«Браво! Умничка! Дейзи и Лиса — красотки. Все дела прям в унисон. Верю, что всем желтушникам и т.д обязательно прилетит бумеранг, мало не покажется. Собаки лают — караван идёт. Роскошного отпуска тебе!» — написала oksanashushakova.