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Пугачева публично обратилась к Галкину 

Рамблер 1 час назад
Фото: Instagram
Певица Алла Пугачева на странице в Instagram поздравила с днем рождения своего мужа, телеведущего Максима Галкина.
Поздравление она сопроводила фотографией, на которой они запечатлены вдвоем.
«Мой любимый, с ДНЁМ РОЖДЕНИЯ!» — так Пугачева подписала снимок (орфография и пунктуация авторов здесь и далее сохранены).
Подписчики певицы присоединились к поздравлениям и похвалили фотографию.
«Happy birthday!такие красивые!чудо!» — написала @kati.katrina.
«Прочла и слезы сами напрашиваются от вашей нежности друг к другу, спасибо, что вы есть на свете, такие замечательные люди! любим обоих вас и ваших деток!» — добавила @samod.alina60.
18 июня 2019 года Галкину исполнилось 43 года.
Певица вышла замуж за телеведущего В 2011 году. Пара воспитывает двойню, рожденную суррогатной матерью.
Ранее 70-летняя Пугачева рассказала в интервью актеру Олегу Меньшикову, что впервые почувствовала себя счастливой в браке, когда вышла замуж за Галкина. Певица отметила, что ее супруг молод, красив и с чувством юмора. Перед свадьбой он заверил Пугачеву, что с ним она сможет спокойно состариться.
Комментарии
Шоу-бизнес , Олег Меньшиков , Максим Галкин , Алла Пугачева
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