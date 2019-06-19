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Врачи спасают отца Жанны Фриске 

Газета.Ru + ещё 4 57 минут назад
Фото: РИА Новости
Врачи пытаются помочь отцу умершей от рака российской певицы Жанны Фриске Владимиру. Об этом сообщает портал "Собеседник.ру".
В последние месяцы мужчина часто лежал в больницах.
Отмечается, что поводом для госпитализации становились определенные проблемы с сердцем, причины которых врачи пока не могут установить.
"Проблемы с сосудами у меня наблюдаются уже лет двадцать, но все активизировалось после того, как Жанны не стало. Нервы и постоянный стресс дали о себе знать", — заявил Фриске.
Владимир рассказал, что в ближайшее время ему необходимо сделать стресс-ЭКГ, на которое ему выдали направление в другой медицинский центр. Он добавил, что данная процедура является "последней надеждой" в установлении точного диагноза и назначении правильного лечения.
Ранее отец погибшей певицы рассказал, что с ее счета пропали миллионы.
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