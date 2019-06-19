«Как Жанны не стало»: отца Фриске спасают врачи

Отца Жанны Фриске Владимира мучает страшная боль в сердце, таблетки не помогают, а врачи не могут понять причину происходящего. Об этом он сам рассказал «Собеседнику».

«Проблемы с сосудами у меня наблюдаются уже лет 20, но все активизировалось после того как Жанны не стало», — признался он.

По словам отца певицы, несколько месяцев назад боль в сердце стала страшной. В течение этого времени он дважды ложился в больницу.

По три недели врачи обследовали Владимира Фриске, однако так и не смогли понять причину возникновения боли — серьезных отклонений найдено не было.

Фриске рассказал, что его «последняя надежда» — это стресс-ЭКГ. Пока же он вынужден выпивать по 35 таблеток ежедневно — 20 утром, 15 вечером.