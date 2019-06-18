Анастасия Волочкова стала «королевой секонд-хенда»

Танцовщица Анастасия Волочкова — известная любительница гламура (в исконном значении). Ее любовь к дорогим тканям в свое время высмеивала журналистка Ксения Собчак . Но и секонд-хендом, как выяснилось, балерина не брезгует.

О своем визите на рынок вторички бывшая прима ГАБТа сообщила в своем «Инстаграме». Анастасия не просто пришла в магазин, а в сопровождении съемочной группы. «Спешу сообщить, что в теле шоу „Король секонд хенда“ выиграла я! (…) меня одето всего два » наряда». (…) Голубой комбез и туфли я попросила для нашего спектакля «Балерина и клоун»! — написала Волочкова в своем блоге (орфография и пунктуация автора сохранены. — Прим. ред.) Вообще было позитивно! Но меня эта одежда не испортила ведь?».

Визит в магазин подержанной одежды, о котором рассказала светская львица, — был частью съемок для Youtube-шоу «Король секонд-хенда». До недавнего времени героями съемок были мужчины, которые задались целью переодеться.