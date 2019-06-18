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Хотел заявить в полицию: Квартиры Алибасова ему уже не принадлежат 

Рамблер + ещё 1 57 минут назад
Адвокат Бари Алибасова Сергей Жорин в эфире программы «Пусть говорят» заявил, что дорогостоящая недвижимость продюсера в центре Москвы на самом деле ему не принадлежит. Оказалось, что изначально недвижимостью владеют люди, приближённые к бывшему высокопоставленному столичному чиновнику.
По словам Жорина, несколько квартир в центре Москвы Бари Алибасов приобрёл при содействии бывшего заместителя руководителя департамента жилищной политики Москвы Виталия Дороша. При этом права собственности на приобретённое жильё продюсер так и не получил.
«Каково было удивление Алибасова, когда он узнал, что квартиры юридически ему не принадлежат», — отметил Жорин.
Юрист отметил, что продюсер «забеспокоился» полгода назад, когда выяснил, что коммунальные счета начали оплачивать номинальные владельцы недвижимости.
«Незадолго до произошедших событий (отравления) Бари Каримович попросил меня сформировать заявление в полицию о возбуждении уголовного дела на Дороша», — подчеркнул Жорин.
Ранее, находясь в больнице, Бари Алибасов составил новое завещание, согласно которому сыну продюсера Бари Алибасову-младшему после смерти отца отойдут три квартиры в Мерзляковском переулке Москвы: одна — девятикомнатная площадью 220 квадратных метров и две поменьше — по 100 квадратных метров каждая. Своей нынешней супруге актрисе Лидии Федосеевой Шукшиной Алибасов завещает земельный участок на Рублёвском направлении в Подмосковье ориентировочной стоимостью около 500 тысяч долларов, а также векселя, акции и иные ценные бумаги на сумму почти 2 млн долларов.
Комментарии17
Шоу-бизнес , Видео , Лидия Федосеева , Сергей Жорин , Бари Алибасов , Москва
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