Хотел заявить в полицию: Квартиры Алибасова ему уже не принадлежат

По словам Жорина, несколько квартир в центре Москвы Бари Алибасов приобрёл при содействии бывшего заместителя руководителя департамента жилищной политики Москвы Виталия Дороша. При этом права собственности на приобретённое жильё продюсер так и не получил.

«Каково было удивление Алибасова, когда он узнал, что квартиры юридически ему не принадлежат», — отметил Жорин.

Юрист отметил, что продюсер «забеспокоился» полгода назад, когда выяснил, что коммунальные счета начали оплачивать номинальные владельцы недвижимости.

«Незадолго до произошедших событий (отравления) Бари Каримович попросил меня сформировать заявление в полицию о возбуждении уголовного дела на Дороша», — подчеркнул Жорин.