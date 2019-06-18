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«Отравили»: сестра Алибасова сделала скандальное заявление 

Рамблер + ещё 3 12 минут назад
Фото: ТАСС
Бари Алибасов не отравился, а был отравлен, причем женой либо ее родными. Об этом в эфире шоу «Пусть говорят» заявила сестра продюсера Зоя.
В начале июня Алибасов выпил жидкость для прочистки труб вместо сока и был доставлен в НИИ имени Склифосовского. Там ему диагностировали ожог желудка четвертой степени и ввели продюсера в медикаментозную кому. Пять дней спустя он вышел из нее, а вчера был выписан из больницы.
Накануне сын Алибасова Бари Алибасов-младший и пиарщик продюсера Вадим Горжанкин рассказали, что вскоре пострадавший отправится на частном самолете в Казахстан, где пройдет реабилитацию.
По словам Алибасова-младшего, его отец чувствует себя хорошо, однако зарастет у него пищевод или нет, «нужно смотреть».
Тем временем сестра продюсера Зоя в ходе эпизода телешоу «Пусть говорят», который был показан в эфире Первого канала накануне, заявила, что ее брата отравили, причем отравили Шукшины. Зоя не уточнила, кто именно из родственников шестой жены Алибасова это сделал.
Комментарии21
Шоу-бизнес , Бари Алибасов , Первый канал
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