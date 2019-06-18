«Отравили»: сестра Алибасова сделала скандальное заявление

Бари Алибасов не отравился, а был отравлен, причем женой либо ее родными. Об этом в эфире шоу «Пусть говорят» заявила сестра продюсера Зоя.

В начале июня Алибасов выпил жидкость для прочистки труб вместо сока и был доставлен в НИИ имени Склифосовского. Там ему диагностировали ожог желудка четвертой степени и ввели продюсера в медикаментозную кому. Пять дней спустя он вышел из нее, а вчера был выписан из больницы.

Накануне сын Алибасова Бари Алибасов-младший и пиарщик продюсера Вадим Горжанкин рассказали, что вскоре пострадавший отправится на частном самолете в Казахстан, где пройдет реабилитацию.

По словам Алибасова-младшего, его отец чувствует себя хорошо, однако зарастет у него пищевод или нет, «нужно смотреть».

Тем временем сестра продюсера Зоя в ходе эпизода телешоу «Пусть говорят», который был показан в эфире Первого канала накануне, заявила, что ее брата отравили, причем отравили Шукшины. Зоя не уточнила, кто именно из родственников шестой жены Алибасова это сделал.