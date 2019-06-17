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«Тимофей — несерьезный парень»: друг рассказал о бойфренде Бузовой 

Teleprogramma.pro + ещё 1 2 часа назад
Фото: РИА Новости
Несколько недель поклонники гадали, есть ли у Ольги Бузовой любимый мужчина, на которого она намекала в соцсетях. Затем близкая подруга телеведущей — Мария Погребняк — намекнула, что сердце звезды российского шоу-бизнеса больше не свободно. А следом Бузова объявила кастинг в новый проект, где мужчинам предстоит бороться за ее сердце.
Однако после поездки Ольги в Верону у фанатов не осталось сомнений. Из Италии счастливая певица с удовольствием делилась снимками с бывшим бойфрендом Тимофеем Майоровым.
Несколько лет назад пара встречалась, однако молодые люди расстались из-за скандала вокруг угнанного авто бизнесмена.
По словам близкого друга Майорова Максима Боева, Тимофей хоть и несерьезный парень, но он сильно влюблен в Бузову.
«На самом деле Тимофей очень несерьезный парень. Оля серьезная, а он оставляет желать лучшего. Но Тимофей очень сильно влюблен в Олю. За Ольгу сказать ничего не могу»,
— сказал Максим в эксклюзивном интервью порталу Teleprogramma.pro.
О перспективах отношений пары пока говорить рано, сейчас Майоров активно ухаживает за певицей, отметил друг. Что касается финансовой части, то здесь можно не волноваться, ведь бойфренд Бузовой — владелец строительной компании.
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Шоу-бизнес , Мария Погребняк , Верона
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