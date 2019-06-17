Тальков занимался сутенерством? Азиза на Первом канале

Певица Азиза высказала обвинения в адрес рок-музыканта Игоря Талькова , которого почти 30 лет нет в живых. По словам исполнительницы, незадолго до собственной смерти он предлагал ей знакомство с «криминальным авторитетом».

Известная эстрадная певица Азиза высказала обвинения в адрес советского рок-музыканта Игоря Талькова, который скончался в 1991 году. В передаче Дмитрия Шепелева «На самом деле» она рассказала, как артист пытался свести ее с «криминальным авторитетом». По словам телеведущего, в предстоящей передаче расскажут, что произошло между Азизой и Тальковым за несколько месяцев до его смерти.

«Певица Азиза выдвигает обвинения против Игоря Талькова. Спустя почти 30 лет она прерывает молчание», — сказал журналист в промо-ролике выпуска.

Сама исполнительница заявила, что у покойного музыканта в друзьях были люди, которые его «крышевали» — с одним из них артист хотел ее познакомить.

«Не смотря мне в глаза, Игорь говорит: «Есть один авторитет. Он хочет с тобой познакомиться», — поделилась Азиза.

В ноябре прошлого года Следственный комитет России возобновил расследование убийства Талькова, произошедшее в 1991 году. Согласно версии следствия, артист был случайно застрелен собственным концертным директором Валерием Шляфманом . В это время возле гримерки Талькова проходила потасовка между его охранниками с телохранителем Азизы.

«В ходе следствия были собраны достаточные доказательства, на основании которых 6 мая 1992 года и 18 марта 1993 года вынесены постановления о привлечении в качестве обвиняемого Валерия Шляфмана в совершении убийства Игоря Талькова по неосторожности», — говорилось в обращении правоохранительных органов

Через год после трагедии Шляфман принял решение переехать на постоянное место жительства в Израиль. В марте 1993 года уголовное дело приостановили из-за того, что обвиняемый скрылся от следствия. Потерпевшей по уголовному делу признали мать артиста Ольгу Талькову, которая скончалась в 2007 году. Через шесть лет расследование снова приостановили.

После возобновления дела в 2018 году член комитета Совета Федерации по обороне и безопасности Франц Клинцевич предположил, что в деле об убийстве Талькова могли появиться новые «зацепки». Также он отметил, что трагедия произошла более 27 лет назад, поэтому нельзя гарантировать успех в расследовании, сообщает ФАН.

«Но поклонники таланта певца — а Игоря Талькова до сих пор помнят — должны видеть, что для установления истины сделано все возможное», — заключил Клинцевич.

Несмотря на то, что артиста давно нет в живых, его фамилия периодически мелькает в прессе. Виной тому — сын музыканта Игорь Тальков-младший, который также занимается музыкой и всеми силами пытается доказать, что он чего-то стоит, несмотря на звездную фамилию. Однако пока о его творчестве говорят мало, гораздо чаще упоминая его имя в связи с разными скандалами.

В частности, в декабре прошлого года на мужчину было заведено уголовное дело по статье 264.1. В конце ноября сын артиста находился за рулем внедорожника в нетрезвом виде и отказывался проходить медицинскую проверку. В ответ на активное обсуждение инцидента в сети Тальков-младший записал своим подписчикам видеообращение.

«Бывает не совсем доброе утро: я сегодня проснулся, собирался на студию, узнал, что там весь интернет кишит всякой фигней. Все, кто меня знает, знают, что я с 2014 года не пью. И что произошло: меня действительно тормознули и я отказался ехать сдавать кровь. Принципиально отказался, потому что ко мне постоянно докапываются сотрудники, постоянно меня обыскивают везде, постоянно меня тормозят. Я просто устал от этого и решил себе немножечко жизнь испортить. Видимо, им это очень не понравилось, я не знаю, откуда это все пошло, кто первоисточник, я музыкант, ненавижу бюрократию», — заявил 37-летний сын музыканта.

Согласно изданию StarHit, несколько лет назад Талькова-младшего уже лишали водительских прав за управление автомобилем в состоянии алкогольного опьянения.