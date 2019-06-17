Объявился внебрачный сын Сергея Захарова

Житель Ульяновска Александр Сабитов утверждает, что является сыном знаменитого советского певца, и собирается претендовать на часть наследства.

В студии программы «Пусть говорят» Александр рассказал, что 40 лет назад у его матери Венеры был роман с Захаровым. Он тогда вышел из тюрьмы и работал в местной филармонии.

По словам Александра, мать очень любила Захарова, но когда поняла, что тот не уйдет из семьи, вышла замуж за другого.

Отчим был одержим ревностью, и однажды во время очередного скандала ударил мать ногой в живот. У женщины началось внутреннее кровоизлияние, от которого она умерла. Александру тогда было 12 лет.

«Зачем меня родили вообще? Зачем семя закладывали? Есть суд, есть закон. Если я являюсь законным наследником, пусть закон обяжет их выделить мне наследство», — заявил Сабитов.

Народный артист России Сергей Захаров умер 14 февраля на 69-м году жизни в одной из больниц Москвы от сердечной недостаточности.