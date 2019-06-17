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Передавший не того кота Алибасову просит его вернуть 

Рамблер 1 час назад
Фото: Instagram
Мошенник, обманувший семью продюсера Бари Алибасова, вернул 550 тысяч из 800 тысяч рублей, полученных в качестве вознаграждение за потерянного кота. Об этом рассказал пиар-директор Алибасова Вадим Горжанкин.
Стала известна судьба "кота-самозванца" Алибасова
«Сегодня с нами связался мужчина, который незаконно завладел 800 тысячами рублей, и сказал, что хотел бы урегулировать вопрос. Что сказал? В первую очередь извинился, что обманул близких Бари Каримовича», — приводит «Комсомольская правда» слова Горжанкина.
По его словам, мужчина, узнав о вознаграждении, украл кота у родственников и выдал его за потерянного питомца Алибасова. Когда в СМИ появилась информация о том, что семье продюсера вернули не того кота, родственники потребовали вернуть их животное и пригрозили мошеннику уголовным делом.
Горжанкин сообщил, что аферист отдал 550 тысяч рублей, а остальную часть денег пообещал вернуть позже. Мужчина также попросил вернуть кота, которого он украл у родственников, однако его отдали одной из фанаток группы «На-На», и она отказалась с ним расставаться.
На прошлой неделе из квартиры Бари Алибасова исчез кот породы канадский сфинкс. Сын продюсера объявил вознаграждение в размере 800 тысяч рублей за возвращение питомца. Позже Алибасов-младший сообщил, что кот, которого вернули за вознаграждение, оказался чужим, а неизвестный, передавший ложного питомца, исчез с деньгами. Позже нашелся и настоящий кот Алибасова — его обнаружили в помещении школы кунг-фу. От вознаграждения представители школы отказались.
Комментарии3
Шоу-бизнес , Бари Алибасов , Комсомольская правда
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