Передавший не того кота Алибасову просит его вернуть

Мошенник, обманувший семью продюсера Бари Алибасова , вернул 550 тысяч из 800 тысяч рублей, полученных в качестве вознаграждение за потерянного кота. Об этом рассказал пиар-директор Алибасова Вадим Горжанкин.

«Сегодня с нами связался мужчина, который незаконно завладел 800 тысячами рублей, и сказал, что хотел бы урегулировать вопрос. Что сказал? В первую очередь извинился, что обманул близких Бари Каримовича», — приводит «Комсомольская правда» слова Горжанкина.

По его словам, мужчина, узнав о вознаграждении, украл кота у родственников и выдал его за потерянного питомца Алибасова. Когда в СМИ появилась информация о том, что семье продюсера вернули не того кота, родственники потребовали вернуть их животное и пригрозили мошеннику уголовным делом.

Горжанкин сообщил, что аферист отдал 550 тысяч рублей, а остальную часть денег пообещал вернуть позже. Мужчина также попросил вернуть кота, которого он украл у родственников, однако его отдали одной из фанаток группы «На-На», и она отказалась с ним расставаться.

На прошлой неделе из квартиры Бари Алибасова исчез кот породы канадский сфинкс. Сын продюсера объявил вознаграждение в размере 800 тысяч рублей за возвращение питомца. Позже Алибасов-младший сообщил, что кот, которого вернули за вознаграждение, оказался чужим, а неизвестный, передавший ложного питомца, исчез с деньгами. Позже нашелся и настоящий кот Алибасова — его обнаружили в помещении школы кунг-фу. От вознаграждения представители школы отказались.