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Обманувший семью Алибасова вернул часть денег и попросил кота обратно 

News.ru 6 часов назад
Фото: Instagram
Мужчина, который вернул семье музыкального продюсера Бари Алибасова «не того» пропавшего кота, вернул часть денег. Об этом сообщил Алибасов-младший.
Стала известна судьба "кота-самозванца" Алибасова
Из 800 тысяч рублей, полученных в качестве вознаграждения, он отдал обратно 550 тысяч. Взамен попросил животное обратно и пообещал, что обязательно вернёт недостающие деньги. Менее чем за неделю он успел их потратить.
Оказывается, он этого кота украл у кого-то из знакомых. Они его вычислили и сказали, что он должен вернуть им кота, иначе они обратятся в полицию, — цитирует Бари Алибасова-младшего РИА Новости.
Однако с возвратом вышла нестыковка, так как новоявленного питомца уже подарили поклоннице группы «На-На». Теперь семье продюсера «надо понять, что делать».
Кот породы канадский сфинкс по кличке Чуча, как писал News.ru, сбежал из квартиры продюсера после того, как Бари Алибасов попал в реанимацию. После того как за его возвращение было обещано вознаграждение, неизвестный принёс в офис продюсера кота и получил 800 тысяч рублей.
Впоследствии выяснилось, что это другой кот, а Чучу обнаружили в московском центре кунг-фу. Обнаруживший кота человек вернул четвероногого друга, но от награды отказался.
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Шоу-бизнес , Бари Алибасов , РИА Новости
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