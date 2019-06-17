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Дженнифер Энистон отказалась встречаться с принцем Гарри из-за возраста 

Lenta.ru + ещё 2 5 часов назад
Фото: EPA
Голливудская актриса Дженнифер Энистон не ответила на ухаживания принца Гарри из-за разницы в возрасте. Об этом сообщает издание Express.
Как рассказал писатель Йен Гэльперин, который пишет книгу про Энистон, внук королевы Великобритании был очарован звездой, когда увидел ее на обложке журнала GQ в 2009 году. После этого он сумел заполучить ее номер и начал писать артистке сообщения, однако та отказалась идти с ним на свидание, объяснив это нежеланием встречаться с мужчиной, который младше ее на 16 лет.
Гэлперин добавил, что принц Гарри несколько лет был влюблен в знаменитость, а также говорил друзьям, что считает ее настоящей принцессой. Представитель Энистон опроверг эту информацию, однако писатель ответил, что он в ответе за все, о чем говорится в его книге.
В 2018 году Энистон вошла в тройку рейтинга самых высокооплачиваемых актрис. Ее доход за 12 месяцев оценили в 19,5 миллиона долларов.
Артистка прославилась благодаря роли Рэйчел Грин в телесериале «Друзья». Она также снималась в картинах «Развод по-американски», «Марли и я», «Притворись моей женой».
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Шоу-бизнес , принц Гарри , Дженнифер Энистон
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