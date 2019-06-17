Умерла создательница синих джинсов Глория Вандербилт

Американская актриса, писательница и дизайнер Глория Вандербилт скончалась в возрасте 95 лет, пишет «Лента.ру».

Сын Вандербилт телеведущий Андерсон Купер сообщил, что его мать ушла из жизни «так, как хотела». По его словам, несколько недель назад ей диагностировали прогрессирующий рак желудка, и она «была готова уйти».

Глория Вандербилт является одной из первых дизайнеров синих джинсов. В 1976 году по предложению одной из индийских модельных корпораций Вандербилт запустила собственную линию джинсов, на задних карманах которых был скрипт с её именем и логотипом в виде лебедя. Со временем джинсы Глории Вандербилт, как и джинсы «Calvin Klein» и «Armani», стали классической фирменной маркой, завоевавшей большую популярность по всему миру.