Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Умерла создательница синих джинсов Глория Вандербилт 

Рамблер + ещё 9 49 минут назад
Фото: The Hollywood Reporter
Американская актриса, писательница и дизайнер Глория Вандербилт скончалась в возрасте 95 лет, пишет «Лента.ру».
Сын Вандербилт телеведущий Андерсон Купер сообщил, что его мать ушла из жизни «так, как хотела». По его словам, несколько недель назад ей диагностировали прогрессирующий рак желудка, и она «была готова уйти».
Глория Вандербилт является одной из первых дизайнеров синих джинсов. В 1976 году по предложению одной из индийских модельных корпораций Вандербилт запустила собственную линию джинсов, на задних карманах которых был скрипт с её именем и логотипом в виде лебедя. Со временем джинсы Глории Вандербилт, как и джинсы «Calvin Klein» и «Armani», стали классической фирменной маркой, завоевавшей большую популярность по всему миру.
Шоу-бизнес , Андерсон Купер , Lenta.ru
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Пока вы не уснули: Москва ударит Минск по карману14
Роскомнадзор описал сценарий на случай угрозы Рунету4
Зеленский выдвинул условия для «нормандских переговоров»195
МИД Армении вызвал посла России46
Экс-президент Египта Мурси умер в суде6
Видео
03:28
Зеленский выдвинул условия для «нормандских переговоров»
В мире Политика
00:17
600 тысяч вопросов поступило на прямую линию с Путиным
Политика
03:44
Пока вы не уснули: Москва ударит Минск по карману
В мире
00:53
Вечеринка россиян закончилась дракой с полицией
Криминал Происшествия
00:57
Пилотов сгоревшего SSJ боятся сажать за штурвал
Происшествия Катастрофы
00:36
МИД Армении вызвал посла России
Политика СНГ
01:43
Экс-президент Египта Мурси умер в суде
В мире Африка
00:41
В больнице опровергли выписку Алибасова
Шоу-бизнес
00:36
ЕС грозит приостановить безвиз для ряда стран
В мире Европа
02:05
«Град» накрыл террористов в Идлибе
Армия Войска
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2019
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение