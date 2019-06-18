Собчак отчитала журнал Бондарчук из-за Богомолова

Обложка нового выпуска Hello! посвящена парам, посетившим фестиваль «Кинотавр».

«Светские выходы Константина Богомолова и Ксении Собчак в Сочи », — так подписали фото пары.

«Вообще, мне всегда казалось правильным спрашивать у героев их разрешения, прежде чем ставить на обложку», — написала Собчак в комментариях (орфография и пунктуация авторов здесь и далее сохранены).

Представители журнала в ответ отметили, что Собчак и Богомолов позировали фотографу Hello! на публичном мероприятии.

«Будучи человеком из индустрии, вы наверняка могли предположить, что эти снимки будут опубликованы, в том числе и на обложке. <…> Эту обложку мы сделали с большой любовью к вам. Всегда рады вашим появлениям в журнале», — подчеркнули в Hello!.

Собчак возразила, что они не позировали, а просто посетили мероприятие. Она подчеркнула, что сама была главным редактором много лет и знает о необходимости согласовывать фото на обложку с героями снимка.

«Мы не скрываемся ни от кого, но и не афишируем наши отношения. <…> Даже если вы делаете что-то с любовью, нельзя это делать против воли. Мне кажется это неправильно по отношению к кому вы относитесь «с любовью», — заявила Собчак.

В Hello! рассказали, что выпуск еженедельных изданий не предполагает согласования обложек с героями, если речь идет о формате «красная дорожка»/«светская хроника». В качестве примера журнал привел обложки с принцем Уильямом и герцогиней Кэтрин, которые не надо согласовывать с Кенсингтонским дворцом. Собчак на это ответила цитатами из Гражданского кодекса РФ.

Некоторые пользователи поддержали позицию Hello!.

«Не хочешь показухи, чё припёрлась тогда, на общественное мероприятия, сиди дома с жалюземи на окнах и не выпендривайся», — написала Собчак @kawasakhi_frumusakhi (орфография и пунктуация автора сохранены).