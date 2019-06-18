Ставшего бомжом Шуру обвинили в краже мебели

Продюсер российского поп-исполнителя Шуры (Александра Медведева) Павел Депершмидт рассказал о конфликте с новыми владельцами квартиры певца. Те подали на Шуру заявление в полицию, сообщает онлайн-издание Daily Storm.

«Квартира была куплена в новостройке. Певец на свои заработанные деньги делал ремонт и покупал всю мебель, соответственно, мы все вывезли. Когда новый хозяин въехал в квартиру, он вызвал полицию и подал заявление в правоохранительные органы, что ему был нанесен материальный ущерб», — приводит издание слова продюсера Шуры.

По словам Депершмидта, полицией ведется расследование по факту обращения новых хозяев квартиры. «Да, Шура теперь доказывает, что это его вещи. Забавно, каким образом новый хозяин, который покупал квартиру вслепую, будет доказывать, что эти вещи его», — отметил продюсер.

В конце апреля 2019 года суд отказал Александру Медведеву в удовлетворении иска о возврате квартиры, которой тот лишился в результате мошеннических действий. Инцидент произошел на этапе оформления сделки в начале 2000-х. Шура в тот период жизни злоупотреблял наркотиками и не был достаточно внимателен при подписании документов. «В свои 43 года я — бомж», — посетовал артист, рассказывая в телешоу о случившемся.