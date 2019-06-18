Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Ставшего бомжом Шуру обвинили в краже мебели 

Lenta.ru + ещё 1 3 часа назад
Фото: Евгений Одиноков / РИА Новости
Продюсер российского поп-исполнителя Шуры (Александра Медведева) Павел Депершмидт рассказал о конфликте с новыми владельцами квартиры певца. Те подали на Шуру заявление в полицию, сообщает онлайн-издание Daily Storm.
«Квартира была куплена в новостройке. Певец на свои заработанные деньги делал ремонт и покупал всю мебель, соответственно, мы все вывезли. Когда новый хозяин въехал в квартиру, он вызвал полицию и подал заявление в правоохранительные органы, что ему был нанесен материальный ущерб», — приводит издание слова продюсера Шуры.
По словам Депершмидта, полицией ведется расследование по факту обращения новых хозяев квартиры. «Да, Шура теперь доказывает, что это его вещи. Забавно, каким образом новый хозяин, который покупал квартиру вслепую, будет доказывать, что эти вещи его», — отметил продюсер.
В конце апреля 2019 года суд отказал Александру Медведеву в удовлетворении иска о возврате квартиры, которой тот лишился в результате мошеннических действий. Инцидент произошел на этапе оформления сделки в начале 2000-х. Шура в тот период жизни злоупотреблял наркотиками и не был достаточно внимателен при подписании документов. «В свои 43 года я — бомж», — посетовал артист, рассказывая в телешоу о случившемся.
Последние новости
Зеленский поставил России условия для переговоров Кудрин назвал главный позор России В докладе о катастрофе SSJ-100 нашли «незамеченную деталь»
Комментарии
Шоу-бизнес , МВД
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Зеленский определился с санкциями против РФ38
Тимошенко уличила Гройсмана в коррупции4
Пользователи WhatsApp столкнулись с проблемами
Россиянам грозит новый штраф12
Раскрыта правда об «обитателях-мутантах» в Москве-реке
Видео
03:28
Зеленский выдвинул условия для «нормандских переговоров»
В мире Европа
02:15
Осквернение могил британцев в Крыму возмутило Лондон
Общество
03:51
Су-27 перехватили бомбардировщики США
Армия Оружие
00:17
600 тысяч вопросов поступило на прямую линию с Путиным
Политика
03:44
Пока вы не уснули: Москва ударит Минск по карману
В мире
00:53
Вечеринка россиян закончилась дракой с полицией
Криминал Происшествия
00:57
Пилотов сгоревшего SSJ боятся сажать за штурвал
Происшествия Катастрофы
00:36
МИД Армении вызвал посла России
Политика СНГ
01:43
Экс-президент Египта Мурси умер в суде
В мире Африка
00:41
В больнице опровергли выписку Алибасова
Шоу-бизнес
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2019
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение