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Актер Алексей Гуськов рассказал, почему развелся с первой женой 

Вечерняя Москва + ещё 3 1 час назад
Фото: ТАСС
Российский актер Александр Гуськов стал гостем программы «Судьба человека». Там он рассказал о причинах расставания с первой женой, которая родила ему дочь Наталью.
Александр объяснил, что его первый брак с бывшей супругой Татьяной был слишком ранним. Они познакомились в студенческие годы и сразу же решили пожениться. Оба были юными и ничего не смыслили в отношениях. Из-за этого разногласия пары перерастали в конфликты, а молодожены не желали идти на компромисс.
Тем не менее, дочери эти ссоры не коснулись. Теща Александра помогала ему устраивать встречи с ребенком, избегая пересечений с бывшей женой.
Сейчас отношения с Татьяной у актера стабильные и мирные. Они воспитывают внучку Елизавету и наконец нашли золотую середину в общении друг с другом, рассказал Александр в программе «Судьба человека».
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