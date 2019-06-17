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Невестка Зыкиной рассказала Малахову об «украденных» детях 

Рамблер + ещё 2 29 минут назад
Фото: РИА Новости
Жена брата Людмилы Зыкиной заявила, что 30 лет назад певица забрала у нее троих детей. Анонс программы с участием Татьяны Зыкиной опубликован на YouTube-канале «Прямого эфира».
По данным «Телепрограммы», Татьяна Зыкина рассказала, что однажды не смогла забрать двух сыновей и дочь из детского сада: их якобы отдали певице.
«Отдавать я их не хотела и не отдала бы. А потом она мне сказала: «Тань, что ты им можешь дать? Я народная артистка СССР, а ты простой человек. У них может быть прелестное будущее, я им все могу дать», — рассказала невестка певицы.
Татьяна Зыкина утверждает, что певица запрещала детям общаться с ней.
При этом сестра Татьяны по материнской линии Галина Шенфельд заявила, что певица не забирала детей самовольно, а уговорила Татьяну отдать их. Другую версию также представила ученица певицы Светлана Дятел. По ее словам, племянников к Зыкиной привела их бабушка и попросила взять на воспитание.
После развода с братом Зыкиной Татьяна вышла замуж снова и родила детей: всего их у нее 12.
Людмила Зыкина была замужем четыре раза, но дети в этих браках не родились.
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Шоу-бизнес , Татьяна Зыкина , Людмила Зыкина
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