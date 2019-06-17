Невестка Зыкиной рассказала Малахову об «украденных» детях

По данным «Телепрограммы», Татьяна Зыкина рассказала, что однажды не смогла забрать двух сыновей и дочь из детского сада: их якобы отдали певице.

«Отдавать я их не хотела и не отдала бы. А потом она мне сказала: «Тань, что ты им можешь дать? Я народная артистка СССР, а ты простой человек. У них может быть прелестное будущее, я им все могу дать», — рассказала невестка певицы.

Татьяна Зыкина утверждает, что певица запрещала детям общаться с ней.

При этом сестра Татьяны по материнской линии Галина Шенфельд заявила, что певица не забирала детей самовольно, а уговорила Татьяну отдать их. Другую версию также представила ученица певицы Светлана Дятел. По ее словам, племянников к Зыкиной привела их бабушка и попросила взять на воспитание.

После развода с братом Зыкиной Татьяна вышла замуж снова и родила детей: всего их у нее 12.

Людмила Зыкина была замужем четыре раза, но дети в этих браках не родились.