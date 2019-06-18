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Алибасов опроверг версию о своем отравлении 

Lenta.ru + ещё 70 43 минуты назад
Фото: Валерий Левитин / «Коммерсантъ»
Музыкальный продюсер Бари Алибасов отрицает, что его могли отравить. Об этом сообщает радиостанция «Говорит Москва».
Накануне сестра продюсера Зоя Воробьева предположила, что его могли отравить родственники его супруги Лидии Федосеевой-Шукшиной. Представитель продюсера Вадим Горжанкин в ответ заявил, что «Шукшины и Алибасовы не воспринимают всерьез» слова Воробьевой.
«Возможно, таким образом она выразила дефицит внимания со стороны Бари после того, как Лидия Николаевна Федосеева-Шукшина стала его супругой. Бари Алибасов после выздоровления постарается уделять больше внимания своей сестре. Как известно, ранее он неоднократно оказывал ей финансовую помощь и высылал лекарства», — добавил Горжанкин.
Он также рассказал, что продюсер почти отошел от сильных седативных препаратов и уже обсуждает рабочие вопросы.
Бари Алибасов попал в больницу 4 июня с острым отравлением химикатами. Отмечалось, что он выпил средство для прочистки труб, перепутав его со стаканом сока. Врачи диагностировали у него максимальную степень ожога желудка. 17 июня его сын заявил, что Алибасова выписали из больницы.
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Шоу-бизнес , Лидия Федосеева-шукшина , Бари Алибасов
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