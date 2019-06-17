Калягин госпитализирован

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Калягин попал в больницу 

Рамблер + ещё 13 30 минут назад
Александр Калягин попал в больницу, стало известно РЕН ТВ.
По информации канала, актер и режиссер почувствовал недомогание и был госпитализирован в одно из медицинских учреждений Москвы. Там Народному артисту РСФСР диагностировали нарушение сердечного ритма.
О том, в каком состоянии в настоящее время находится 77-летний Калягин, РЕН ТВ не сообщает.
Александр Калягин известен более чем 80-ю ролями в фильмах и сериалах, в том числе в таких, как «Свой среди чужих, чужой среди своих», «Здравствуйте, я ваша тетя», «Раба любви», «Неоконченная пьеса для механического пианино», «Бедная Настя», а также множеством театральных ролей и, например, озвучкой всех ролей в мультфильмах из серии «Кот Леопольд».
Калягин — основатель и худрук театра Et Cetera и председатель Союза театральных деятелей России. Он был удостоен Государственной премии СССР (дважды), ордена «За заслуги перед Отечеством» (II, III, IV степеней), театральной премии «Золотая маска» и других наград.
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Шоу-бизнес , Видео , Александр Калягин , РЕН ТВ , Москва
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