Страшная фотография Быстрицкой взволновала Первый канал

Актриса Элина Быстрицкая могла быть избита перед смертью. Такая версия была выдвинута в эфире шоу «Эксклюзив» на Первом канале.

В выпуске программы от 15 июня была продемонстрирована фотография Быстрицкой, сделанная незадолго до ее смерти. На снимке на лбу актрисы видна крупная гематома.

Сестра Быстрицкой София Шегельман, принявшая участие в шоу, объяснила это «плохим уходом», а также рассказала о нежелании сестры жаловаться на это и своем желании увезти ее в Израиль, где живет сама, чтобы лично заботиться об актрисе.

Тем временем помощница Быстрицкой Ксения Рубцова в эфире «Эксклюзива» рассказала о нежелании артистки не только переезжать к сестре, но и о ее нежелании даже разговаривать с ней.

В свою очередь, журналист Андрей Караулов в эфире шоу заявил, что муж Быстрицкой Николай Кузьминский пытался ее отравить. По словам Караулова, Быстрицкая рассказывала ему об этом сама.