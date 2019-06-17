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Елизавета Пескова раскрыла секрет стройной фигуры 

Russianshowbiz.info 4 часа назад
Фото: Russianshowbiz.info
Дочери пресс-секретаря президента Дмитрия Пескова, Елизавете, не привыкать получать комплименты от подписчиков, и чаще всего они отмечают ее точеную фигуру.
Девушка решила рассказать поклонникам, каким образом ей удается поддерживать себя в форме. Опубликовав эффектное фото из тренажерного зала, Елизавета призналась, что несколько лет назад ей были не знакомы термины типа «берпи» и функционалка», а беговая дорожка и вовсе вызывала ассоциацию «с американскими комедиями».
Теперь же, по словам Елизаветы, она регулярно уделяет время спорту, и правильному питанию, и именно в этом секрет ее похудения и прекрасного вида.
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