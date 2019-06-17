В джакузи с клубникой: Шаляпин поделился «домашним видео» с Цымбалюк-Романовской

Как заметил музыкант, они любят с подругой необычно проводить выходные дни.

«Так мы проводим выходные дни, когда в Москве жара. Нам заняться нечем. Мы включаем кондиционер. Включаем ванну, джакузи, напускаем пену и пьем шампанское с летней краснодарской клубничкой», — заявил Прохор Шаляпин. Подруга музыканта подметила, что у него очень красивые бокалы. На это певец заявил, что их ему оставила по наследству бабушка. «Эти бокалы прошли войну», — в шутку заметил музыкант. «И не одну, я думаю», — сказала Виталина Цымбалюк-Романовская.

«Друзья, мы вас всех очень любим. Мы — счастливы. Я хочу, чтобы ваша жизнь была такой же вкусной, как эта клубника. За ваше здоровье. Сейчас я тоже выпью», — сказал в конце видеозаписи музыкант.