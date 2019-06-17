Пугачева купила место на кладбище

Певица Алла Пугачева приобрела участок земли рядом с могилой брата на Кузьминском кладбище. О российских знаменитостях, которые купили места на кладбищах, рассказали в программе «Звезды сошлись» на НТВ.

По данным канала, скульпторы уже приступили к созданию эскизов и предлагают Пугачевой варианты фамильного склепа с гербом или вензелем, которые размещены на ее подмосковном доме.

Участок на кладбище есть и у певца Шуры. Он рассказал, что место под могилу и белый гроб ему подарил друг на день рождения.

Певица Азиза рассказала, что могила ей не нужна: она попросила родных кремировать ее тело, а прах развеять над водопадом.

Также в программе рассказали, что певец Иосиф Кобзон купил участок на Востряковском кладбище еще до того, как узнал о тяжелой болезни. Он выбрал это место, так как там похоронена его мать.