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Жена Гогена Солнцева оставила супруга без элитного алкоголя 

Teleprogramma.pro 1 час назад
Фото: соцсети
Шоумен заявил, что Екатерина Терешкович опозорила его перед гостями.
Пожилая супруга Гогена Солнцева выпила весь элитный алкоголь у мужа, который стоял у него в шкафу. Шоумен пришёл в негодование, когда об этом узнал. По его словам, к нему в гости пожаловали деловые люди. Он хотел их угостить коллекционным шампанским. Но все бутылки оказались пустыми. Свою супругу в порыве ненависти Гоген Солнцев назвал тварью.
«Опозорился перед людьми! Какого хрена ты полезла в сувенирный шкаф и высосала со своими бомжами весь подарочный элитный алкоголь? Когда успела? Замки что ли теперь по всей хате ставить? Сволочь! Я деньги за все эти напитки с твоей пенсии заберу, гадостная тварина! Только боюсь, что пенсии твоей месяца за три и то не хватит. Друзья, прячьте всё от своих нестабильных родственников, учитесь на моих ошибках», — заявил шоумен.
Отметим, что Гоген Солнцев уже несколько лет живёт с пожилой супругой Екатериной Терешкович. Женщине 64 года. Многие считают, что у них брак по расчету. Якобы шоумен заключил с женой соглашение. Благодаря этому их постоянно зовут на ток-шоу, где они неплохо зарабатывают.
Отметим, что в последнее время в семье Гогена Солнцева не все гладко. С женой возникают постоянные скандалы. Екатерина Терешкович стала много пить, что очень не нравится ее молодому супругу.
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Шоу-бизнес , Екатерина Терешкович , Гоген Солнцев
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