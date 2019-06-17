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«Подсластили пилюлю»: Алсу получила право на повышенную пенсию 

Рамблер 1 час назад
Фото: ТАСС
«Ура.ру» сообщает, что певица Алсу сможет получать повышенную пенсию и льготы благодаря званию народной артистки Башкирии. По мнению опрошенных агентством музыкальных критиков, таким способом власти решили поддержать певицу после скандала на шоу «Голос».
«Естественно, что члены одной тусовки пытаются подсластить неприятные пилюли своим людям», — заявил критик Александр Волков.
Критик и ведущий POP-KOPM-SHOW Евгений Бабичев обратил внимание, что певица родилась в Татарстане, а в Башкирии никогда постоянно не проживала. По его словам, регионы обычно поддерживают «своих» знаменитостей, поэтому «с Алсу не совсем понятно».
Музыкальный продюсер Павел Рудченко добавил, что иногда регионы раздают звания известным артистам, чтобы поднять культурный вес своего региона и привлечь к нему внимание.
По мнению Бабичева, артисты рассчитывают, что звания позволят им претендовать на более высокие гонорары и льготы, но в итоге от присуждения званий власти откажутся.
«Важно не то, что на бумаге, не придуманный кем-то статус, а реальное народное признание и любовь зрителей», — заключил он.
Дочь певицы Алсу и бизнесмена Яна Абрамова Микелла Абрамова стала победительницей шестого сезона шоу «Голос. Дети». На втором месте оказался Ержан Максим, а на третьем — Валерий Кузаков. Интернет-пользователи заподозрили родителей Абрамовой в накрутке голосов, а «Первый канал» объявил, что проверит результаты из-за «признаков аномального голосования» в пользу одного из финалистов. К расследованию привлекли компанию Group-IB, которая является официальным партнером Интерпола.
В итоге специалисты пришли к выводу, что в ходе голосования происходила массированная автоматизированная отправка смс на короткий номер в пользу одного из участников проекта. «Первый канал» аннулировал результаты конкурса и провел специальный выпуск проекта «Голос. Дети» с участием всех финалистов, в котором их всех объявили победителями и подарили по миллиону рублей.
Комментарии40
Шоу-бизнес , Александр Волков , Ян Абрамов , Интерпол , Башкортостан , Республика Татарстан
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