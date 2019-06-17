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Никита Михалков откроет сеть винных ресторанов 

Деловая газета «Взгляд» + ещё 2 1 час назад
Фото: РИА Новости
Никита Михалков нашел способ распространения в России алкоголя со своих виноградников в Тоскане. Кинорежиссер решил создать сеть специализированных ресторанов Dodici Wine & Kitchen.
Группа компаний Dodici, в которую входит итальянская винодельня Никиты Михалкова, винный дистрибутор, кейтеринг и винные бутики, будет тиражировать формат ресторана Dodici Wine & Kitchen за счет продажи франшизы, сообщает «Коммерсант» со ссылкой на партнера Dodici Александра Хазова.
Сейчас под этим брендом компании открыты два заведения — в Нижнем Новгороде и на Остоженке в центре столицы. По данным издания, выручка ресторана с винным бутиком в Нижнем Новгороде в 2018 году составила 42 млн рублей.
По мнению руководителя направления разработки франшиз Franshiza.ru Алеси Гончаровой, инвестиции в открытие одного ресторана составят примерно 10 млн рублей. Она также уточнила, что развитие данной сети планируется в крупных городах-миллионниках.
Партнеры сети смогут получать алкоголь с винодельни Tenuta Dodici Никиты Михалкова в итальянской Тоскане, где производится около 70 тыс. бутылок в год, а их стоимость варьируется от 1 тыс. до 5 тыс. рублей.
Гончарова также добавила, что совмещение двух форматов — ресторан и розничная торговля вином — позволит достичь максимальной выручки с 1 кв. м площади.
Однако исполнительный директор Restcon Андрей Петраков усомнился в успехе выбранного Dodici Wine & Kitchen формата. «Это выглядит как попытка смешать все популярные позиции в одном месте — бургеры, мраморную говядину и пиццу, что подтверждает отсутствие четкого позиционирования концепции», — сказал он.
Петраков также назвал возможные риски: «Такая модель достаточно рискованная, особенно для региональных игроков. Если, к примеру, выдастся неудачный год для вина, то франчайзи будут вынуждены сами искать каналы поставок других производителей».
Напомним, в 2015 году Никита Михалков совместно с Андреем Кончаловским собирались создать рестораны быстрого питания «Едим дома». Они даже написали письмо Владимиру Путину с просьбой оказать содействие в создании сети общественного питания «Едим дома», запуск проекта требовал инвестиций в размере 971,8 млн рублей, однако планы не реализовались.
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Комментарии4
Шоу-бизнес , Андрей Михалков-Кончаловский , Владимир Путин , Андрей Петраков , Никита Михалков
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