Никита Михалков откроет сеть винных ресторанов

Никита Михалков нашел способ распространения в России алкоголя со своих виноградников в Тоскане. Кинорежиссер решил создать сеть специализированных ресторанов Dodici Wine & Kitchen.

Группа компаний Dodici, в которую входит итальянская винодельня Никиты Михалкова, винный дистрибутор, кейтеринг и винные бутики, будет тиражировать формат ресторана Dodici Wine & Kitchen за счет продажи франшизы, сообщает «Коммерсант» со ссылкой на партнера Dodici Александра Хазова.

Сейчас под этим брендом компании открыты два заведения — в Нижнем Новгороде и на Остоженке в центре столицы. По данным издания, выручка ресторана с винным бутиком в Нижнем Новгороде в 2018 году составила 42 млн рублей.

По мнению руководителя направления разработки франшиз Franshiza.ru Алеси Гончаровой, инвестиции в открытие одного ресторана составят примерно 10 млн рублей. Она также уточнила, что развитие данной сети планируется в крупных городах-миллионниках.

Партнеры сети смогут получать алкоголь с винодельни Tenuta Dodici Никиты Михалкова в итальянской Тоскане, где производится около 70 тыс. бутылок в год, а их стоимость варьируется от 1 тыс. до 5 тыс. рублей.

Гончарова также добавила, что совмещение двух форматов — ресторан и розничная торговля вином — позволит достичь максимальной выручки с 1 кв. м площади.

Однако исполнительный директор Restcon Андрей Петраков усомнился в успехе выбранного Dodici Wine & Kitchen формата. «Это выглядит как попытка смешать все популярные позиции в одном месте — бургеры, мраморную говядину и пиццу, что подтверждает отсутствие четкого позиционирования концепции», — сказал он.

Петраков также назвал возможные риски: «Такая модель достаточно рискованная, особенно для региональных игроков. Если, к примеру, выдастся неудачный год для вина, то франчайзи будут вынуждены сами искать каналы поставок других производителей».