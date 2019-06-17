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Михалков откроет новый бизнес 

Рамблер + ещё 2 1 час назад
Группа компаний Dodici, включающая итальянскую винодельню Никиты Михалкова, запустит сеть винных ресторанов. Об этом пишет «Коммерсант» со ссылкой на управляющего партнера Dodici Александра Хазова.
По словам собеседника газеты, Dodici будет тиражировать формат ресторана Dodici Wine & Kitchen с помощью продажи франшизы.
Партнерам сети предоставят возможность получать вино с винодельни Tenuta Dodici Михалкова в Тоскане. Площадь виноградников составляет 11 гектаров, а объем производства — 70 тысяч бутылок в год.
Сейчас у группы компаний есть два ресторана — в Нижнем Новгороде и в центре Москвы на Остоженке. Нижегородский ресторан с винным бутиком рассчитан на 40 посадочных мест. «Коммерсант» отмечает со ссылкой на собственные данные группы, что в 2018 году выручка ресторана составила 42 миллиона рублей. Средний чек обоих заведений составляет 1,5–2 тысячи рублей.
По словам главы направления разработки франшиз Franshiza.ru Алеси Гончаровой, сеть будет развиваться в городах-миллионниках, включая Москву и Санкт-Петербург, по такой схеме: инвестиции в открытие одного ресторана — около десяти миллионов рублей, паушальный взнос — два миллиона, а роялти — четыре процента от выручки ресторана.
«Коммерсант» ознакомился с презентацией для потенциальных партнеров компании. В ней сказано, что в 2018 году винодельня режиссера продала 15,6 тысячи бутылок вина стоимостью от одной до пяти тысяч рублей.
По словам Гончаровой, сочетание ресторана и розничной торговли вином позволяет достигать максимальной выручки с квадратного метра площади. Исполнительный директор Restcon Андрей Петраков считает, что четкого позиционирования у этой концепции пока нет.
«Это выглядит как попытка смешать все популярные позиции в одном месте — бургеры, мраморную говядину и пиццу», — заявил он.
В 2015 году стало известно о планах Михалкова и его брата Андрея Кончаловского запустить национальную сеть ресторанов быстрого питания «Едим дома», которая должна стать альтернативой западным сетям фастфуда.
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Шоу-бизнес , Видео , Андрей Михалков-Кончаловский , Андрей Петраков , Никита Михалков
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