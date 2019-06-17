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Стало известно, когда восстановится память Алибасова 

Рамблер + ещё 21 33 минуты назад
Фото: РИА Новости
Врачи прогнозируют, что память Бари Алибасова восстановится ко вторнику, 18 июня. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на сына продюсера.
По словам Бари Алибасова-младшего, врачи ожидают восстановления памяти как минимум на 80-90 процентов. После этого продюсер сможет решить, каким будет его дальнейшее лечение.
Сын Алибасова подчеркнул, что у его отца остались в желудке «маленькие болячки», возможно, ему придется провести в реанимации еще немного времени. Среди других вариантов: экстренная отправка продюсера в Казахстан на восстановление или отдых дома.
Сын продюсера предположил, что Алибасов захочет приступить к работе над новой программой «На-На», несмотря на реабилитацию.
«Мы уже будем советоваться с папой, как поступить, я очень хочу, чтоб он самостоятельно принял решение», — заключил он.
72-летний продюсер выпил жидкость для промывки труб, перепутав ее с соком, и 4 июня попал в токсикореанимацию. У него диагностировали ожог пищевода четвертой степени, ожог желудка второй степени и ожог дыхательных путей. После нескольких дней в больнице продюсера ввели в искусственную кому.
11 июня Алибасов очнулся после медикаментозного сна. Его сын сообщал, что продюсер пока не может говорить, не помнит своего имени и находится в тяжелом состоянии.
Комментарии1
Шоу-бизнес , Бари Алибасов
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