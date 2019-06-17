Стало известно, когда восстановится память Алибасова

Врачи прогнозируют, что память Бари Алибасова восстановится ко вторнику, 18 июня. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на сына продюсера.

По словам Бари Алибасова-младшего, врачи ожидают восстановления памяти как минимум на 80-90 процентов. После этого продюсер сможет решить, каким будет его дальнейшее лечение.

Сын Алибасова подчеркнул, что у его отца остались в желудке «маленькие болячки», возможно, ему придется провести в реанимации еще немного времени. Среди других вариантов: экстренная отправка продюсера в Казахстан на восстановление или отдых дома.

Сын продюсера предположил, что Алибасов захочет приступить к работе над новой программой «На-На», несмотря на реабилитацию.

«Мы уже будем советоваться с папой, как поступить, я очень хочу, чтоб он самостоятельно принял решение», — заключил он.

72-летний продюсер выпил жидкость для промывки труб, перепутав ее с соком, и 4 июня попал в токсикореанимацию. У него диагностировали ожог пищевода четвертой степени, ожог желудка второй степени и ожог дыхательных путей. После нескольких дней в больнице продюсера ввели в искусственную кому.

11 июня Алибасов очнулся после медикаментозного сна. Его сын сообщал, что продюсер пока не может говорить, не помнит своего имени и находится в тяжелом состоянии.