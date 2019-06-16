Нож в спину? Близкий друг предал больную раком Яковлеву

Актриса Александра Яковлева , у которой был диагностирован рак два года назад, призвала родственников певицы Жанны Фриске сделать шаг навстречу ее бывшему супругу Дмитрию Шепелеву и предположила, что отцу артистки может быть известно что-то о конфликте, о чем не знают ее сестра и мать.

Актриса Александра Яковлева, которая месяц назад рассказала о диагностированном у нее онкологическом заболевании, в эфире программы «Привет, Андрей», посвященной памяти умершей от рака мозга певицы Жанны Фриске, рассказала о предательстве со стороны близкого человека.

«У меня, к сожалению, не было того, что было в ней, потому что, я считаю, секс — в мозгах, эротика — в глазах, все идет ведь от мозга», — сказала она.

Яковлева также рассказала о том, как она узнала имя Жанны Фриске во время работы в одном из международных аэропортов.

«Знаете, когда я это имя узнала, услышала, и стала смотреть группу? Я работала в крупном международном аэропорту, а люди, когда работают на транспорте — в аэропортах, авиакомпаниях, или на железной дороге, — они не смотрят телевизор, им некогда. У нас был корпоратив новогодний — летчики, безопасники… Какая-то певичка поет. Говорю: «Господи, мужики, кого бы вы сейчас хотели?» Они — хором: «Жанну Фриске!», — вспомнила она.

Придя на передачу, Яковлева поблагодарила ее ведущего Андрея Малахова за приглашение на съемки.

Она сказала, что человек, принимающий таблетки, предписанные для онкобольных, живет тогда, «когда его обожают, когда его любят, когда ему аплодируют, когда на него смотрят любящими глазами».

«Я не знаю, кто мне помог — Бог, судьба, когда гениальные врачи российские взялись за меня, когда меня привезли обездвиженную, неговорящую, неходящую, и сказали дочке — все, через три месяца, забирай», — призналась она.

Она также прокомментировала слова отца певицы Владимира Копылова , о конфликте с бывшим мужем Фриске Дмитрием Шепелевым.

«Андрей меня спас сегодня, пригласив на эту передачу, посвященную Жанне, и, я хочу сказать, в этом вопросе, не очень, может быть, публичном, Владимир Сергеевич сказал золотые слова: «Когда Жанна ушла я был в том состоянии, в котором мог быть не прав», — заявила она.

Яковлева пояснила, что с ней самой произошла «жуткая вещь», когда она сама столкнулась с раковым заболеванием.

«У Жанны была все-таки подруга, очень близкая, потрясающая, умница, красавица — постоянно была с ней. Она сказала, что они 20 лет дружили. Представляете, с самой близкой подругой, с которой мы 20 лет дружили, я больше не могу общаться, потому что это не подруга оказалась», — сказала она.

По словам актрисы, когда она узнала о заболевании, самый близкий человек ее предал. Яковлева подчеркнула, что она не знает, в каком состоянии находился этот человек.

«Он поступил не так как нужно. Говорят, нужно обязательно всем все прощать. А после этого поступка очень близкого человека я вообще с ним постараюсь не общаться. И все перевернулось в моей жизни от этого предательства и этого непонимания, когда я очень просила кое-что», — призналась она.

Актриса отметила, что не может рассказать, как именно с ней поступил тот человек, о котором она рассказывает, однако не хочет выяснять причин предательства.

«Еще Ксения Стриж сказала: «Ну вот, смотрите, Шепелев — он же идиот, придурок. Он не идиот. Значит, что-то произошло, о чем знает только он и Владимир Борисович, все». Может быть, даже [мать и сестра Жанны Фриске] Оля и Наташа не знают, а может знает он, а Шепелев не может переступить через себя. Сейчас нужно то ли извинение, то ли понимание… Сказать — Дима, пойми, тогда была вот такая ситуация», — пояснила она свою мысль.

Сестра певицы рассказала, что в ноябре 2015 года, во время попытки примирения супругов, Шепелев заявил ей, что на протяжении двух лет семья Фриске ее унижала, несмотря на благожелательное отношение к нему членов ее семьи.

«Вот это знает только он. Я, почему-то, уверена, что Владимир Борисович знает, что случилось», — повторила свои слова Яковлева после объяснения сестры артистки.

Она также пожелала всей семье Фриске скорейшего разрешения конфликта и выразила уверенность в том, что этого хотела бы сама певица.