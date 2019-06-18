«Это всё пиар»: Рустам Солнцев разоблачил Бари Алибасова

Рустам Солнцев удивил поклонников невероятным открытием. Он нередко записывает обличающие звезд ролики, и его очередной «жертвой» оказался Бари Алибасов . Популярный шоумен убежден, что продюсер «На-На» решил всех обвести вокруг пальца, и на самом деле «отравление» было частью пиара.

По словам Солнцева, сначала он доверял информации СМИ о тяжелом состоянии звезды, но со временем у него появились сомнения. Впоследствии они окрепли, и теперь он полностью убежден, что больше половины последних новостей об Алибасове — это ложь.

Первым доказательством Рустам считает подозрительное молчание жены продюсера, Марии Федосеевой-Шукшиной. По его мнению, объяснить это можно лишь тем, что она не пожелала участвовать в этой нечестной истории.

Также шоумена удивила сумма, которую сын Алибасова назначил за поимку пропавшего кота продюсера — 800 тысяч рублей. Солнцев убежден, что семья никогда бы не заплатила подобную сумму, так как он лично был вынужден столкнуться с вопиющей скупостью Бари. Напоследок он подытожил, что его версию подтвердили некие знающие люди, и у него нет причин не доверять им.