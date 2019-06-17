Леонид Агутин признал себя подкаблучником в браке с Анжеликой Варум

Музыкант Леонид Агутин публично признался — да, он подкаблучник в браке с прекрасной Анжеликой Варум. Супруги путешествовали в Венеции , и вероятно, самый романтичный итальянский город настроил Агутина на философские размышления. "В сущности, мы живём ради наших воспоминаний, ибо жизнь проходит очень быстро. Особенно тогда, когда хорошо", — думает музыкант. Он опубликовал в Инстаграм фото, как они с Анжеликой отдыхают в Венеции. Хейтерам не понравились "вечные" признанию Агутина в любви супруге.

Не секрет, далеко не каждый человек может порадоваться счастью других. И певца "обозвали" подкаблучником. По этому поводу артист вообще не расстроился.

"Ну, насчёт подкаблучника спорить не возьмусь, а вот насчёт обычного осмелюсь возразить", — ответил Агутин.

С Италией у Агутина и Варум связаны приятные воспоминания. Именно в этой стране они много лет назад провели медовый месяц. Недавно Анжелика отметила юбилей. Муж подарок подготовил заранее — дом. и по традиции — стихи. В сети пытали разозлить певицу, напомнив об изменах Агутина. На что Анжелика ответила: