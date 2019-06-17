Пропали миллионы: семья Фриске выдвинула новое обвинение Шепелеву

Отец Жанны Фриске Владимир в эфире программы «Звёзды сошлись» на НТВ обвинил гражданского мужа скончавшейся дочери Дмитрия Шепелева в хищении 20 миллионов рублей из числа средств, собранных на лечение певицы. По его словам, телеведущий специально взял у тяжелобольной супруги доверенность на операции с деньгами.

По словам Владимира Фриске, когда артистка находилась на лечении в Майами с её счёта в течение двух недель исчезли сначала 15 миллионов рублей, затем ещё 5 миллионов. Отец певицы не исключает, что пропавшие деньги были из числа средств, собранных «Русфондом» на лечение артистки. Фриске полагает, что к пропаже денег непосредственное отношение имеет Дмитрий Шепелев.

В мае 2017 года Русфонд через суд отстоял требование к родственникам Жанны Фриске вернуть неистраченные деньги, собранные организацией на лечение певицы, — более 21 млн рублей. К этому моменту средств у семьи артистки не оказалось, поэтому взыскание было решено обратить на дом в деревне Крюково Истринского района общей площадью около 400 квадратных метров, который ранее был приобретён гражданским мужем певицы Дмитрием Шепелевым. Исходя из того, что Фриске принадлежало 50% недвижимости, была продана только половина дома. Выручить удалось почти 8 млн рублей.

Владимир Фриске, комментируя сделку, отметил, что он не имеет к ней никакого отношения. Он полагает, что продажей недвижимости занимался Шепелев, который реализовал её по заниженной стоимости, поскольку, по словам Фриске, «дом предлагали купить за 60 миллионов рублей». При этом отец певицы отметил, что право собственности на особняк на самом деле принадлежит ему, его супруге и внуку Платону (сыну Жанны Фриске и Дмитрия Шепелева). Владимир Фриске также подчеркнул, что имущество, принадлежащее ребёнку, не может быть продано до его совершеннолетия.