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Анастасия Волочкова присмотрела себе одежду в секонд-хенде 

Teleprogramma.pro + ещё 3 2 часа назад
Фото: @volochkova_art
Анастасия Волочкова решила поэкспериментировать. Она приняла участие в съёмках Youtube-шоу «Король секонд-хенда». Интересно, что данный Youtube-канал давно не выпускал видео. К тому же «Король секонд-хенда» позиционировал себя как программа, где переодевают мужчин.
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Спешу сообщить, что в теле шоу «Король секонд хенда» выиграла я!💃🏼👍🏼 Правильнее ответив на вопросы!💪🏻 На меня одето всего два « наряда». 😉🤣 А посмотрите на короля Владимира!🤣👍🏼 Красавец!👍🏼🤣 А голубой комбез и туфли я попросила для нашего спектакля «Балерина и клоун»!👍🏼💃🏼 Вообще было позитивно!🤣 Но меня эта одежда не испортила ведь?🤣 #анастасияволочкова #волочкова #балет #россия #я #любовь #радость #цветы #счастье #мы #лето #творчество #volochkova #instagood #be #love #me #enjoy #best #good #ballet #друзья #дом #книги #настроение #платазауспех

Публикация от  Анастасия Волочкова (@volochkova_art)

Балерина повеселилась на съёмках. В ходе соревнований ей нужно было выбрать вещи из секонд-хенда и правильно ответить на вопросы. В Instagram Анастасия Волочкова похвасталась, что победила. Также ей понравились комбинезон и мужские туфли с длинными носами. Поношенную одежду звезда планирует использовать для своей постановки «Балерина и клоун».
Волочкова долго готовилась к спектаклю вместе с цирковым артистом Николаем Челноковым. Балерина выступила в Анапе даже после того, как мэр города отказался спонсировать постановку.
Гвоздем программы стал опасный номер. Балерина забралась в клетку, в которой пролетела на высоте 30 метров. Все ради того, чтобы поразить публику.
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Шоу-бизнес , Николай Челноков , Анастасия Волочкова
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