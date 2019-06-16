Нашедшийся кот Бари Алибасова заработал 150 тысяч долларов за два дня

Как рассказал «Говорит Москва» представитель продюсера Вадим Горжанкин, коту-сфинксу Чуче поступило множество рекламных предложений, животному даже завели аккаунт в Instagram.

«Пока искали Чучу, он стал настолько популярен, что всего за два дня с момента его возврата — с 14 по 15 июня — группе "На-На" поступил шквал предложений о съемках кота в рекламе на общую сумму свыше 150 тысяч долларов. Интерес проявили не только компании, которые производят корма и аксессуары для кошек, но и парфюмерный бренд, детективное агентство и оператор систем видеонаблюдения. С большинством рекламодателей было достигнуто принципиальное согласие. Единственный заказ, от которого мы отказались, был от компании, производящей средства от облысения для мужчин. Они предлагали Чуче участвовать в рекламе со слоганом "Хватит быть лысым!"».

Представитель Алибасова подчеркнул, что окончательное решение об участии Чучи в рекламных проектах будет принимать его владелец. Сейчас Бари Алибасов находится в реанимации, накануне его сын сообщал, что в понедельник врачи смогу принять решение о его переводе в обычную палату. Позже родственники планируют перевезти продюсера в санаторий в Казахстане для реабилитации.