Волочкова ответила на обвинения в алкоголизме

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Волочкова посмеялась над обвинениями в алкоголизме 

Рамблер 31 минуту назад
Балерина Анастасия Волочкова ответила на критику в свой адрес из-за увлечения спиртным. По ее словам, иногда она не прочь выпить шампанского после работы, но алкоголизмом это не считает.
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«Могу себе позволить шампанское после того, как отпахала, а это вам не под фанеру спеть. У нас полстраны бухает, а Волочкова с бокалом шампанского — алкоголик. Я всей стране желаю такого алкоголизма», — сказала она, пишет «Стархит».
Ранее в пьянстве балерину упрекала блогер Лена Миро.
«Отекшая Настя устраивает странные фотосессии, к участию в которых привлекает подросшую дочь, раздает пьяные слезливые интервью. В общем, ведет себя так, что у людей появляется все больше и больше сомнений в ее трезвости», — писала она.
Упоминала о проблемах балерины и Дана Борисова.
Однако Волочкова заявила, что все испытания, с которыми ей пришлось столкнуться, она выдержала благодаря стойкости натуры, а все нападки на нее она объясняет попытками заработать на ее имени.
Комментарии24
Шоу-бизнес , Видео , Анастасия Волочкова , Лена Миро , Дана Борисова , StarHit
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