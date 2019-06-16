Россиянам показали однокомнатную квартиру звезды «Экипажа»

Народный артист России Анатолий Васильев показал россиянам, что сделали с его квартирой авторы программы «Идеальный ремонт» на «Первом канале». Актер, известный по фильмам «Экипаж», «Корпус генерала Шубникова» и «Михайло Ломоносов» недавно переехал в «однушку», оставив обжитую квартиру в Москве дочери и зятю.

«Дочь выросла и вышла замуж, поэтому Васильев решил оставить большую квартиру наследнице, а сам переехал с женой в однокомнатную с видом на пруд и парк», сообщает Starhit. При этом «старый советский ремонт» не устроил 72-летнего актера, и он обратился за помощью к профессионалам.

Комната в итоге визуально стала больше, а кухню даже удалось расширить за счет переноса двери. В прихожей дизайнеры разместили большой гардеробный шкаф с многочисленными костюмами артиста, а на балконе оборудовали рабочее пространство — оттуда звезда театра и кино сможет любоваться видом на парк.

Анатолий Васильев родился в Нижнем Тагиле Свердловской области в 1946 году. Звания народного артиста России актер был удостоен в 1994 году. Сам он считает, что стал по-настоящему знаменитым после выхода на экраны драмы «Экипаж» в 1979 году, где он сыграл второго пилота Валентина Ненарокова. Как рассказывает сам Васильев, именно тогда режиссеры заметили, как ему идет мундир, и стали чаще приглашать на роли людей в форме.

кадр из программы «Идеальный ремонт» на «Первом канале»