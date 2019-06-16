Могилу Началовой осаждают мракобесы

Могила российской певицы Юлии Началовой на Троекуровском кладбище превратилась в место паломничества, передает НТВ.

По словам рабочих кладбища, на следующий день после появления сообщений о том, что крест на ее могиле начал мироточить, выстроилась очередь из тех, кто надеется вылечиться при помощи земли с места упокоения исполнительницы. При этом "чудо" никто не видел своими глазами за все это время.

"То же самое было и с Цоем, и с Тальковым. Такое периодически происходит с известными людьми", — сказал протоирей Всеволод Чаплин.

Ранее фанатка Началовой потребовала причислить ее к лику святых в эфире у Малахова.