Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Могилу Началовой осаждают мракобесы 

Газета.Ru 3 часа назад
Фото: РИА Новости
Могила российской певицы Юлии Началовой на Троекуровском кладбище превратилась в место паломничества, передает НТВ.
Началову потребовали причислить к лику святых
По словам рабочих кладбища, на следующий день после появления сообщений о том, что крест на ее могиле начал мироточить, выстроилась очередь из тех, кто надеется вылечиться при помощи земли с места упокоения исполнительницы. При этом "чудо" никто не видел своими глазами за все это время.
"То же самое было и с Цоем, и с Тальковым. Такое периодически происходит с известными людьми", — сказал протоирей Всеволод Чаплин.
Ранее фанатка Началовой потребовала причислить ее к лику святых в эфире у Малахова.
Газета.Ru: последние новости
Известна сумма заработка Бари Алибасова в месяц Отец Фриске признался в ошибках и расплакался Появилось видео скандальной шутки-пророчества Лолиты и Цекало
Шоу-бизнес , Всеволод Чаплин , НТВ
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Меркель раскритиковали за политику в адрес России35
Зеленский с охранниками убежал в фонтан от толпы541
Лолита оценила шутку-пророчество про Крым2
Раскрыт размер заработка Алибасова23
Попросившим убежище в Канаде россиянам ответили166
Видео
00:57
Появилось видео жесткой посадки в Краснодаре
Происшествия
02:04
Максим Соколов дал показания по делу об убийстве матери
Происшествия
00:20
Голунов назвал имя избившего его полицейского
Происшествия
04:13
Новый премьер Молдавии сделала заявление об РФ
В мире Политика
01:02
Лолита оценила шутку-пророчество про Крым
Шоу-бизнес
00:46
«Все нормально»: пилот счел штатной ситуацию с SSJ
Происшествия
00:42
Довели до катастрофы: на Украине ЧС из-за нехватки газа
В мире Статьи
02:26
Кнайсль рассказала, как предложила Путину «нечто забавное»
В мире Европа
01:25
Малышева прервала молчание после скандала
Общество
00:35
Мать-шизофреничка: что будет с девочкой-маугли
Происшествия Статьи
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2019
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение