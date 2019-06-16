Ланской ответил на обвинения в изменах Началовой 

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Господа журналисты, вы себя хоть немного уважаете? Я не пытаюсь возвать к голосу разума издания типа "Экспресс газеты" и подобные т.к. они уже при жизни всей редакцией горят в аду и с этим просто нужно смириться, но издания @starhit уважаемого @malakhov007, @teleprogramma, @tvcmsk @федеоальноеагентстовоновостей и более 15 изданий перепечатывают и публикуют откровенно жёлтый материал о событиях 15 летней давности не имеющий ничего общего с действительностью! Это за гранью добра и зла. Якобы Олеся Сазыкина была подругой и так сказала. Это кто вообще? При этом сама Сазыкина клянётся и божится в личной переписке, что подобного интервью не давала и обещала прислать видео с опровержением. Ни одно российское издание не сделало ни одной публикации или даже заметки о том, что в мае 2019 видео на песню "Жизнь в рассеянном свете" Lanskoy & Co. получило главный приз международной кинопремии в Лондоне L. I. M. P. A (London International Motion Picture Awards) Но полоскать грязное белье моей жизни 15 летней давности, упоминая при этом не в самых лестных выражениях мою супругу Екатерину @katulance и наносить моральный ущерб моей семье и моей репутации, на это есть время и место в таблоидах. Уважаемые представители СМИ, я в последний раз призываю вас остановиться и одуматься. Напечатайте опровержение и публично принесите извинения мне, моей жене и моей семье. Надеюсь на ваше благоразумие. Всех благ
"При этом сама Сазыкина клянется и божится в личной переписке, что подобного интервью не давала и обещала прислать видео с опровержением", — рассказал Ланской.