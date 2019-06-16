Ланской ответил на обвинения в изменах Началовой

Отмечается, что поводом для размещения поста стало интервью подруги Началовой Олеси Сазыкиной, которая дала интервью, в котором рассказала о его "изменах". По словам Ланского, многие издания занимаются перепечаткой "желтых материалов" о событиях, происходивших 15 лет назад.

"При этом сама Сазыкина клянется и божится в личной переписке, что подобного интервью не давала и обещала прислать видео с опровержением", — рассказал Ланской.

Он призвал СМИ "одуматься" и разместить опровержение.

Ранее Ланской посетовал на травлю после смерти Началовой.