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Бузова улетела в Италию на свадьбу с бывшим возлюбленным 

News.ru + ещё 2 48 минут назад
Фото: Instagram
Российская телеведущая и певица Ольга Бузова выложила в Сети фото на свадьбе у друзей, где она стоит в рядом со своим бывшим молодым человеком Тимофеем Майоровым, с которым они встречались в 2009 году.
На фотографии Ольга с большой нежностью прижимается к бывшему любимому.
Девушка подписала фото в Instagram словами, что «дружба — такая же таинственная вещь, как и любовь».
Посмотреть эту публикацию в Instagram

Друзья — это те, кого я не опасаюсь. Это такие люди, которые мне нужны больше, чем я им. И уж точно между нами должна существовать не работа, а необходимость общения. Общения любой ценой, только эту цену никто не потребует. Дружба — вещь таинственная, как и любовь. Ни о какой корысти здесь речи идти не может. Просто у двух людей существует необходимость друг в друге. Мой самый идеальный бывший ❤️ Тима 🥰

Публикация от  Ольга Бузова (@buzova86)

Ни о какой корысти здесь речи идти не может. Просто у двух людей существует необходимость друг в друге. Мой самый идеальный бывший Тима, — добавила телеведущая.
Ранее стало известно, что российский исполнитель Сергей Лазарев покинул Россию и отправился в США в обществе своего друга, певца Алекса Малиновского, писал News.ru.
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Шоу-бизнес , Сергей Лазарев , Алекс Малиновский , Ольга Бузова , Италия
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