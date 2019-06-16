Российская телеведущая и певица Ольга Бузова выложила в Сети фото на свадьбе у друзей, где она стоит в рядом со своим бывшим молодым человеком Тимофеем Майоровым, с которым они встречались в 2009 году.
На фотографии Ольга с большой нежностью прижимается к бывшему любимому.
Девушка подписала фото в Instagram словами, что «дружба — такая же таинственная вещь, как и любовь».
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Друзья — это те, кого я не опасаюсь. Это такие люди, которые мне нужны больше, чем я им. И уж точно между нами должна существовать не работа, а необходимость общения. Общения любой ценой, только эту цену никто не потребует. Дружба — вещь таинственная, как и любовь. Ни о какой корысти здесь речи идти не может. Просто у двух людей существует необходимость друг в друге. Мой самый идеальный бывший ❤️ Тима 🥰
Ни о какой корысти здесь речи идти не может. Просто у двух людей существует необходимость друг в друге. Мой самый идеальный бывший Тима, — добавила телеведущая.
Ранее стало известно, что российский исполнитель Сергей Лазарев покинул Россию и отправился в США в обществе своего друга, певца Алекса Малиновского, писал News.ru.