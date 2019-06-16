На фотографии Ольга с большой нежностью прижимается к бывшему любимому.

Публикация от Ольга Бузова (@buzova86) 15 Июн 2019 в 3:04 PDT

Посмотреть эту публикацию в Instagram

Девушка подписала фото в Instagram словами, что «дружба — такая же таинственная вещь, как и любовь».