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Отец Юлии Началовой обвинил ее экс-бойфренда в «отвратительном поведении» 

Суть событий + ещё 1 1 час назад
Фото: соцсети
Родственникам певицы предстоит побороться в суде с ее бывшим возлюбленным из-за квартиры. Отец безвременно ушедшей из жизни певицы Юлии Началовой выразил возмущение линией поведения ее бывшего возлюбленного и претендента на долю в ее квартире — хоккеиста Александра Фролова.
Несколько недель назад стало известно, что доля в московской квартире оказалась отписанной экс-бойфренду артистки. При этом указанную недвижимость при разводе приобрел ее бывший муж, футболист Евгений Алдонин — для общей дочери Веры (девочке в настоящее время 12 лет).
Ранее Алдонин заявлял, что пытался усадить Фролова за стол переговоров, но тот, по его словам, игнорирует предложения. Как следует из нового комментария отца Юлии Виктора Началова, Александр не изменил тактику. По мнению папы певицы, он ведет себя «отвратительно». Также в беседе с корр. «Комсомольской правды» Началов припомнил, что в свое время его дочь сильно ругалась с Фроловым.
Спорная квартира оценивается в 100 миллионов рублей, доля Александра — в 20. Первые судебные заседания должны состояться в сентябре.
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Комментарии1
Шоу-бизнес , Александр Фролов , Евгений Алдонин , Комсомольская правда
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