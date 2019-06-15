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Лолите и Цекало припомнили шутку про Крым 

РИА Новости 17 минут назад
Фото: РИА Новости
Украинский блогер Татьяна Микитенко на фестивале "Днепровский пост" напомнила о шутке Александра Цекало про Крым и Карпаты.
Микитенко вспомнила о новогодней программе 1999 года, где продюсер в шутку перечислял, что изменится в жизни россиян в наступающем году. Лолита делала вид, что соглашается с прогнозами супруга.
"Украина отдаст Крым и еще будет приставать, чтоб Карпаты забрали", — сказал он.
По мнению Микитенко, это говорит о том, что страну "планировали распилить рано или поздно". Блогер также назвала независимость Украины иллюзией.
Крым вошел в состав России в марте 2014 года по итогам референдума. Голосование прошло после государственного переворота на Украине. За воссоединение высказались около 96 процентов избирателей Республики Крым и примерно 95 процентов жителей Севастополя. Москва неоднократно заявляла, что крымчане приняли решение демократическим путем, в полном соответствии с международным правом и Уставом ООН. По словам президента Владимира Путина, вопрос о принадлежности полуострова закрыт окончательно.
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Комментарии
Шоу-бизнес , Александр Цекало , ООН , Республика Крым
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