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Бари Алибасов потерялся во времени 

Lenta.ru 27 минут назад
Фото: РИА Новости
Продюсер Бари Алибасов периодически не может вспомнить, какой сейчас год. Об этом в субботу, 15 июня, сообщил телеканалу НТВ его сын Бари Алибасов-младший.
"У папы сейчас мозг пятилетнего ребенка"
По словам сына, продюсер уже начал узнавать его и свою жену Лидию Федосееву-Шукшину, однако еще не до конца пришел в себя после медикаментозной комы.
«Проблема — он теряется во времени: он то в 2005 году, то в 1998-м. Он засыпает и каждый раз просыпается в новом дне своей жизни», — пояснил Алибасов-младший.
Ранее сын Алибасова сообщил, что полное обследование организма продюсера показало положительный результат, и в ближайшее время его либо переведут в обычную палату, либо заберут домой. Также он отметил, что Алибасова могут отправить на реабилитацию в Казахстан.
Алибасов попал в больницу 4 июня с острым отравлением химикатами. Отмечалось, что он выпил средство для прочистки труб, перепутав его со стаканом сока. Врачи диагностировали ему максимальную степень ожога желудка.
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Шоу-бизнес , Бари Алибасов , НТВ
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