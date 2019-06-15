Отец Фриске обвинил Шепелева в незаконной продаже части дома

Отец скончавшейся в 2015 году певицы Жанны Фриске Владимир объяснил скандальную ситуацию с благотворительной организацией «Русфонд». По его словам, делами с ними занимались его адвокаты, которые в итоге оказались мошенниками. Они взяли с мужчины приличную сумму за свои услуги, но ничем ему не помогли. Когда он вернулся из одной из командировок, то узнал, что Дмитрий Шепелев продал часть дома его дочери, а деньги отдал в благотворительную организацию.

«Шепелев поступил незаконно. Этот дом принадлежит не ему, а сыну Платону. В свое время Жанна купила его за 38 миллионов рублей. Шепелев обещал ей отдать половину денег, но не сделал этого. В итоге мы узнаем, что часть дома продана», — сказал Владимир, заметив, что не хотел бы вдаваться в детали отношений с «Русфондом».

Напомним, что благотворители утверждают, родители Фриске не отчитались за огромную сумму, которая была собрана на лечение певицы, но не была израсходована.