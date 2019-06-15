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Сын Алибасова сделал заявление 

Рамблер 1 час назад
Фото: РИА Новости
Продюсеру Бари Алибасову, который находится в отделении токсикореанимации в НИИ скорой помощи имени Склифосовского, стало лучше. Об этом свидетельствуют результаты медицинского обследования, сообщает РЕН ТВ. В понедельник будет проведена контрольная гастроскопия.
По словам сына продюсера, практически со всех ожогов, занимавших около 20% поверхности желудка, уже сошел струп.
«Сейчас же осталось только две маленькие точечки, которые к понедельнику сойдут», — сказал он.
Если в понедельник обследование покажет хорошие результаты, Алибасова могут перевести в обычную палату и даже отправить домой. Семья собирается перевезти его в Казахстан для реабилитации.
Алибасов был госпитализирован после того, как случайно выпил жидкость для очистки труб вместо сока. У него ожог пищевода, желудка и дыхательных путей.
Шоу-бизнес , Бари Алибасов , РЕН ТВ
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