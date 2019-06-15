Садальский сообщил об уничтожении могилы матери Людмилы Зыкиной

За погостом долгие годы никто не ухаживал.

Актер Станислав Садальский в Instagram сообщил, что могила матери певицы Людмилы Зыкиной Екатерины Васильевны была уничтожена на Даниловском кладбище. По его словам, за погостом никто не ухаживал на протяжении долгих лет. Женщина была похоронена в 1949 году.

Кроме того, Садальский поведал, что стал одним из героев программы телеведущего Андрея Малахова о Людмиле Зыкиной. Отметим, что со дня смерти легендарной певицы прошло уже почти десять лет. В студии Садальский столкнулся с родственниками звезды, и, судя по всему, он в них разочаровался. Во всяком случае актер привел фразу, которая принадлежит актрисе Людмиле Гурченко : «Нет врагов хуже, чем родственники». Людей в студии он назвал отвратительными.

Садальский отметил, что для него Людмила Зыкина — бриллиант. Как сказал актер, программа была посвящена ее юбилею, но все скатилось к разговорам об алчности племянников звезды. Он считает, что это «позорище бесстыдное». В студии гости обсудили и бриллианты певицы, которые после ее смерти куда-то пропали.