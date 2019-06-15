Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

В Москве задержали актера из «Универа» за мат 

Lenta.ru + ещё 7 24 минуты назад
Фото: ТАСС
На Хохловской площади в Москве, получившей неформальное название «Яма», ОМОН с применением силы задержал собравшихся там людей. Об этом сообщает Daily Storm.
По разным данным, ОМОН задержал от 10 до 20 человек. Среди них оказался актер Андрей Гайдулян, известный по роли Саши в сериале «Универ». Он объяснил, что его доставили в отделение, где провели беседу и отпустили. Силовики настаивали, что актер ругался матом, хотя сам он это отрицает.
Как отмечает «Медиазона», в том же месте присутствовали активисты движения «Лев против», которые борются с распитием алкогольных напитков и курением в общественных местах. Бойцы ОМОН задержали тех людей, на которых указывали активисты движения, пишет издание.
31 мая в «Яме» произошел похожий инцидент. Участники «Лев против» устроили конфликт с собравшимися там людьми: они отобрали у отдыхавших алкогольные напитки, а затем в ходе драки применили перцовые баллончики.
Последние новости
Губернатор выступил на народном сходе по теме конфликта с цыганами Российского сноубордиста застрелили в США США покончили с политическим кризисом в Молдавии
Комментарии2
Шоу-бизнес , Происшествия , Андрей Гайдулян , Москва
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Названы жертвы массовой потасовки под Пензой30
В ЕС сделано новое заявление по российском Крыму166
В Киеве раскрыли отношение Путина к Зеленскому14
«Почти достоверно»: Кого обвинили в атаке на танкеры196
Обманули: Миллиардеры не стали жертвовать на Нотр-Дам14
Видео
00:20
Голунов назвал имя избившего его полицейского
Происшествия
00:46
«Все нормально»: пилот счел штатной ситуацию с SSJ
Происшествия
01:25
Малышева прервала молчание после скандала
Общество
00:35
Мать-шизофреничка: что будет с девочкой-маугли
Происшествия Статьи
00:45
Испытания «Тор-М2ДТ» показали на видео
Армия Войска
03:55
Психиатры вступились за Малышеву
Общество
01:54
Добронравов перестал угрожать нацбезопасности Украины
Общество В мире
00:42
Трагедия в Раменском: возможному убийце отменили арест
Происшествия
00:28
Всех под арест? Что угрожает россиянам
Общество
02:04
«Будет тяжелым инвалидом»
Шоу-бизнес
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2019
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение