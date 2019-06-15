В Москве задержали актера из «Универа» за мат

На Хохловской площади в Москве , получившей неформальное название «Яма», ОМОН с применением силы задержал собравшихся там людей. Об этом сообщает Daily Storm.

По разным данным, ОМОН задержал от 10 до 20 человек. Среди них оказался актер Андрей Гайдулян , известный по роли Саши в сериале «Универ». Он объяснил, что его доставили в отделение, где провели беседу и отпустили. Силовики настаивали, что актер ругался матом, хотя сам он это отрицает.

Как отмечает «Медиазона», в том же месте присутствовали активисты движения «Лев против», которые борются с распитием алкогольных напитков и курением в общественных местах. Бойцы ОМОН задержали тех людей, на которых указывали активисты движения, пишет издание.

31 мая в «Яме» произошел похожий инцидент. Участники «Лев против» устроили конфликт с собравшимися там людьми: они отобрали у отдыхавших алкогольные напитки, а затем в ходе драки применили перцовые баллончики.